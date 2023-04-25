В Воронеже мастеру, по вине которого погиб рабочий, грозит до четырех лет тюрьмы

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

52-летнего мастера участка по обслуживанию электрооборудования коммерческой организации ожидает суд по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом информирует пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.

Несчастный случай со смертельным исходом произошел в мае 2022 года. Следствием установило, что электрослесарь организации скончался на месте происшествия, в результате поражения электрическим током. Причиной трагедии стало ненадлежащее исполнение мастером возложенных на него служебных обязанностей при производстве работ на объекте в Новохоперском районе.

- На предварительном следствии обвиняемый частично признал вину, - уточнил руководитель Новохоперского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Дмитрий Колякин. - Утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд.

Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до четырех лет тюрьмы.