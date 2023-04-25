В Воронеже осудят студента, обманувшего четырех пенсионеров на более чем 1,7 млн рублей

Курьеру-мошеннику грозит до десяти лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

18-летнего жителя Панинского района ждет суд по ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

В сентябре 2022 года в городские отделы полиции поступил ряд заявлений от граждан пенсионного возраста о совершенных в отношении них противоправных деяниях. Все заявители описали один и тот же сценарий преступлений. Им на домашние номера телефонов звонил неизвестный и, представляясь сотрудником правоохранительных органов, сообщал, что их близкий родственник совершил ДТП, в результате которого есть пострадавшие.

В ходе разговора злоумышленник предлагал растерянным пенсионерам решить вопрос о непривлечении сына или дочери к ответственности за финансовое вознаграждение. Потерпевшие называли денежные суммы, которыми располагали, и собеседник требовал безотлагательно передать их через курьера. Вскоре к пожилым людям приходил неизвестный, получал от них конверты с деньгами и скрывался. После оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали пособники аферистов. Им оказался 18-летний студент.

Обвиняемый во всем сознался и пояснил, что нашел возможность дополнительного заработка в интернете. Он через мессенджер получал координаты потерпевших и банковские реквизиты, на которые необходимо перевести деньги. Выполняя роль курьера, студент оставлял себе пять процентов от суммы, которые ему передавали обманутые граждане. Общий ущерб, причиненный четырем воронежцам в возрасте от 85 до 92 лет, составил более 1,7 миллиона рублей.