Воронежец Александр Тарарыков завоевал бронзу на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ

Александр Тарарыков (третий справа). Фото ЦСП СК Воронежской области.

Накануне, 24 апреля, Александр Тарарыков завоевал бронзу на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Наш земляк входил в списочный состав юниорской сборной России. Но после полученной в результате несчастного случая травмы принял решение продолжать спортивную карьеру в адаптивном спорте.

Бронзовую медаль Александр Тарарыков завоевал в паралимпийской дисциплине – в одиночке на дистанции 200 метров. Это был его первый старт воспитанника Евгения Тарарыкова в новом качестве.