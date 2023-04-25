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НовостиСпорт25 апреля 2023 8:25

Воронежец Александр Тарарыков завоевал бронзу на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ

Он выступил на дистанции 200 метров
Алексей СЕРГУНИН
Александр Тарарыков (третий справа). Фото ЦСП СК Воронежской области.

Александр Тарарыков (третий справа). Фото ЦСП СК Воронежской области.

Накануне, 24 апреля, Александр Тарарыков завоевал бронзу на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Наш земляк входил в списочный состав юниорской сборной России. Но после полученной в результате несчастного случая травмы принял решение продолжать спортивную карьеру в адаптивном спорте.

Бронзовую медаль Александр Тарарыков завоевал в паралимпийской дисциплине – в одиночке на дистанции 200 метров. Это был его первый старт воспитанника Евгения Тарарыкова в новом качестве.