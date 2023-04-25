В Воронеже автоледи на «Киа» сбила двух 8-летних детей

Фото из телеграм-канала региональной полиции.

По предварительным данным, вчера, 24 апреля, примерно в 11:40 в Воронеже 38-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Киа Рио», двигалась по улице Переверткина в направлении улицы Остужева со стороны улицы Димитрова. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

У дома № 6 по улице Переверткина дама наехала на двух несовершеннолетних пешеходов. Ребята переходили проезжую часть дороги вне пешеходного перехода перпендикулярно, справа налево. В результате ДТП пешеходы, 8-летнего мальчика и 8-летнюю девочку, жителей Воронежа, с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, упавший с мотоцикла воронежец попал в больницу.