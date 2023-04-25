Упавший с мотоцикла воронежец попал в больницу

Фото из телеграм-канала региональной полиции.

По предварительным данным, накануне, 24 апреля, примерно в 13:50 у дома №3 по улице Новой поселка 3-го участка НИИ им. Докучаева 31-летний местный житель, управляя мотоциклом «Мотоленд ZS125-A», при съезде на грунтовую дорогу не справился с рулевым управлением и упал с мотоцикла. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В результате ДТП водителя с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже «Волга» на встречке въехала под бетономешалку: водитель погиб, ранена пассажирка.