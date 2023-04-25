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НовостиОбщество25 апреля 2023 6:35

Из-за непрекращающегося дождя улицы Воронежа сковали 9-балльные пробки утром 25 апреля 2023

Движение затруднено на Московском проспекте и улице 45-й Стрелковой Дивизии
Алексей СЕРГУНИН
Фото с сервиса «Яндекс Карты».

Фото с сервиса «Яндекс Карты».

Сегодня, 25 апреля, утренние пробки в девять баллов зафиксированы на улицах Воронежа. Об этом сообщает сервис «Яндекс Карты». В областном центре продолжает идти дождь, который негативно влияет на дорожную ситуацию. Кроме того, в черте города произошли несколько ДТП.

Движение наиболее затруднено на Московском проспекте и улице 45-й Стрелковой Дивизии. «Покраснели» улицы Новосибирская, Волгоградская, Ленина и участки проспекта Революции. Также медленное движение на улице 9 Января, а также на ул. Ворошилова и ул. 20-летия Октября возле цирка.