Воронежская компания выиграла третий подряд лот по возведению водоподъемной станции

ООО ТСП «Воронеж Строй Комплекс» выиграл третий лот работ на строительство водоподъемной станции (ВПС-21). Об этом сообщается на сайте госзакупок. Компания подписала контракт на сумму в 232,3 млн рублей при стартовой цене в 233,5 млн рублей. Фирма, которая заняла второе место в конкурсе, предложило за работы на 664 тыс. рублей больше, чем победитель.

Объект появится в Новоусманском районе, в 4,5 км от центра поселка совхоза «Воронежский» по направлению на юго-восток. ВПС-21 соединят системой трубопроводов с городом и существующей ВПС-9, которая будет реконструирована. Это создаст резервы воды, которые обеспечат перспективные потребности Левобережья.

Подрядчик выполнит подготовительные, земляные и фасадные работы, а также устроит наружные сети канализации и займется благоустройством. Работы необходимо завершить до 25 октября 2024 года. Любопытно, что первые два лота также достались ООО ТСП «Воронеж Строй Комплекс». Цена контрактов составила 1,22 и 1,78 млрд рублей.