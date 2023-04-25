Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 апреля 2023 6:08

Воронежская компания выиграла третий подряд лот по возведению водоподъемной станции

Она предложила на 664 тысячи рублей меньше, чем второй участник аукциона
Алексей СЕРГУНИН

ООО ТСП «Воронеж Строй Комплекс» выиграл третий лот работ на строительство водоподъемной станции (ВПС-21). Об этом сообщается на сайте госзакупок. Компания подписала контракт на сумму в 232,3 млн рублей при стартовой цене в 233,5 млн рублей. Фирма, которая заняла второе место в конкурсе, предложило за работы на 664 тыс. рублей больше, чем победитель.

Объект появится в Новоусманском районе, в 4,5 км от центра поселка совхоза «Воронежский» по направлению на юго-восток. ВПС-21 соединят системой трубопроводов с городом и существующей ВПС-9, которая будет реконструирована. Это создаст резервы воды, которые обеспечат перспективные потребности Левобережья.

Подрядчик выполнит подготовительные, земляные и фасадные работы, а также устроит наружные сети канализации и займется благоустройством. Работы необходимо завершить до 25 октября 2024 года. Любопытно, что первые два лота также достались ООО ТСП «Воронеж Строй Комплекс». Цена контрактов составила 1,22 и 1,78 млрд рублей.