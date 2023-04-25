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НовостиОбщество25 апреля 2023 5:26

Свыше 3,4 тысяч незаконных рекламных конструкций демонтировали в Воронеже за семь лет

В 2022 году – 362
Алексей СЕРГУНИН

За период с 2015 по 2022 годы с улиц Воронежа исчезло более 3400 незаконно установленных рекламных конструкций. Об этом информирует пресс-служба регионального департамента имущественных и земельных отношений.

При этом за один только 2022 год власти демонтировали 223 рекламных конструкции, из них 121 – с привлечением подрядчиков. Еще 139 точек устранили непосредственно владельцы рекламы.

Кроме того, за прошлый год было выдано 187 предписаний о демонтаже незаконной рекламы и составлен 201 акт осмотра мест, где расположилась реклама. Еще у 203 конструкций не были установлены собственники.

Тем временем, владельцы 116 незаконных рекламных конструкций не исполнили выданные департаментом предписания. В отношении них были подготовлены и направлены соответствующие документы.