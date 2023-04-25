Воронежец Дмитрий Грещук получил медаль за спасение товарища во время спецоперации на Украине

Фото со страницы Виктора Бурдина в VK.

Указом Президента РФ Дмитрий Грещук из поселка Вознесенский удостоен медали «За отвагу». Об этом на своей странице в VK написал глава Таловского района Виктор Бурдин.

По словам чиновника, 19 мая 2022 года при исполнении боевых задач в ходе специальной военной операции в Луганской области раненый Дмитрий Грещук на себе вынес тяжело раненного товарища с поля боя, тем самым сохранил ему жизнь.

- Медаль «За отвагу» дорогого стоит – это одна из высочайших оценок морально-волевых и профессиональных качеств человека. Я горжусь, что рядом с нами живут такие люди – скромные, отважные, знающие, что такое долг, и любящие Родину, - отметил Виктор Бурдин.