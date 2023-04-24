В Воронеже Следственный комитет проверит причину затягивания строительства футбольного манежа в Шилово

До сдачи футбольного манежа в Шилово еще далеко. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

С просьбой разобраться в причинах затягивания строительства футбольного манежа в микрорайоне Шилово обратились активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Подрядчик должен был построить манеж, используя деньги, выделенные в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». По контракту он также был обязан оборудовать подъезды к спортивному сооружению, подвести сети водоснабжения, канализации, газоснабжения и связи. И еще благоустроить территорию.

- В ноябре 2020 года региональный департамент строительной политики заключил контракт на разработку документации и строительство стоимостью 312,5 млн рублей со сроком окончания работ в августе 2022 года. Победителем аукциона был признан участник, предложивший максимальное снижение цены контракта - 15,5%. Он тут же получил аванс в размере 45,1 млн рублей. Однако подрядчик его так и не отработал. В августе 2021 года контракт был расторгнут в связи с просрочкой выполнения обязательств, - рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Воронежской области Александр Гончаров.

Однако в реестр недобросовестных поставщиков фирму не включили. Более того, позволили ей стать победителем повторного аукциона начальной стоимостью 364,4 млн рублей. В ходе торгов, кстати, она не изменилась ни на одну копейку.

- По данным из открытых источников, по новому контракту тому же самому подрядчику уже выплатили 250,2 млн рублей или 68,6% от цены контракта (109,3 млн рублей по контракту, 27,5 млн рублей по допсоглашению от 28.06.2022 года и еще 113,3 млн рублей по допсоглашению от 15.12.2022 года). Срок окончания работ перенесли с середины ноября на конец декабря 2022 года. При этом, согласно карточке контракта, объем фактически выполненных работ в переводе на деньги составляет всего 98,9 млн рублей, - констатирует Александр Гончаров.

Сейчас на площадке, где строят манеж, еще идут земляные работы. Вокруг недостроенного здания с пустыми окнами лежат огромные кучи грунта. И нет даже намека на благоустройство территории.

- Очевидно, что манеж не заработает ни через месяц, ни через два. В очередной раз исполнитель срывает сроки. Более того, по имеющейся у нас информации, время требуемой сдачи объекта в очередной раз переносят. Теперь до 2024 года. Мы обратились в региональную контрольно-счетную палату и рассчитываем на то, что ее специалисты дадут исчерпывающую оценку эффективности расходования государственных денег на этом объекте. Также попросили подключиться Следственный комитет и прокуратуру, - заключил Александр Гончаров.

В Следственном комитете на обращение общественников уже отреагировали:

- Руководитель регионального следственного управления Кирилл Левит поручил провести по данному факту процессуальную проверку соблюдения законов при исполнении государственного контракта и эффективность расходования бюджетных средств. Наши сотрудники устанавливают все обстоятельства сложившейся ситуации. В рамках проверки будет дана ее правовая оценка.