Под Воронежем начнут выпускать вьетнамский кофе

Воронежский кофе – это не фантастика! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представители воронежской компании «Солярис» и вьетнамские поставщики сырья для кофе договорились о сотрудничестве. На новой производственной площадке в Новой Усмани будут делать этой бодрящий напиток. Не из суррогатов, а из натурального сырья из этой страны Юго-Восточной Азии. Власти уже одобрили проект. Об этом сообщил руководитель регионального департамента предпринимательства и торговли Сергей Корчевников.

По словам Корчевникова, вьетнамские партнеры выступят в качестве инвесторов, в частности, они обеспечат экспорт кофе, которое сделают в Новой Усмани, в страны Азии. На данный момент площадка для производства уже готова, там начали устанавливать оборудование.

Напомним, ранее приняли решение построить в Анне завод по производству лимонной кислоты. Там планируют сделать завод, в перспективе способный обеспечить потребности всего российского рынка в этой продукции.