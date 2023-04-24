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НовостиОбщество24 апреля 2023 15:46

Под Воронежем начнут выпускать вьетнамский кофе

Для нового производства уже выбрали площадку
Олег КУЗНЕЦОВ
Воронежский кофе – это не фантастика!

Воронежский кофе – это не фантастика!

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представители воронежской компании «Солярис» и вьетнамские поставщики сырья для кофе договорились о сотрудничестве. На новой производственной площадке в Новой Усмани будут делать этой бодрящий напиток. Не из суррогатов, а из натурального сырья из этой страны Юго-Восточной Азии. Власти уже одобрили проект. Об этом сообщил руководитель регионального департамента предпринимательства и торговли Сергей Корчевников.

По словам Корчевникова, вьетнамские партнеры выступят в качестве инвесторов, в частности, они обеспечат экспорт кофе, которое сделают в Новой Усмани, в страны Азии. На данный момент площадка для производства уже готова, там начали устанавливать оборудование.

Напомним, ранее приняли решение построить в Анне завод по производству лимонной кислоты. Там планируют сделать завод, в перспективе способный обеспечить потребности всего российского рынка в этой продукции.