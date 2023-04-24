В Воронеже программист, доверившись китайским гадательным монетам, подарил мошенникам 3,6 млн рублей

Опыт работы программистом не помог воронежцу «раскусить» мошенников. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Жертвой мошенников стал 62-летний программист, житель Советского района Воронежа. Вечером 19 апреля ему позвонил незнакомец, представившийся майором, работающим в Москве. Он заявил, что на имя собеседника некие аферисты пытаются оформить кредит. Тот вначале не поверил. Однако звонивший уговорил его перенести общение в мессенджер.

Там с пенсионером связались через популярное приложение с абонентского номера столичного региона, указанного на сайте правоохранительной структуры в качестве «телефона доверия». Затем с пожилым программистом пообщался в ходе переписки лжесотрудник Центрального банка. Он даже прислал фото удостоверения и свою фотографию с данным документом.

Пенсионер сверил фамилию и должность подписавшего удостоверение сотрудника с информацией официального сайта, данные вроде бы совпали. После этого воронежец поверил звонившими. Следуя их инструкциям, он пошел в банк, где обналичил свои сбережения и перевел через терминал на указанные мошенниками счета 350 тысяч рублей. Пенсионер считал, что переносит деньги в другую безопасную ячейку банка. Через час от своего собеседника он получил изображение банковской выписки с информацией о поступлении на расчетный счет денег.

И все же пожилой человек сомневался. Тогда, поскольку его жена увлекалась древнейшим китайским учением фэншуй, мужчина спросил у китайских гадальных монет о возможности возвращения денег к нему и получил положительный ответ.

В течении трех последующих дней по указанию одного из мошенников пенсионер оформил несколько кредитов на сумму более двух миллионов рублей, в том числе под залог автомобиля. А затем якобы пополнил счет безопасной ячейки. Все это время пенсионер просил совета у гадальных монет, которые подтверждали, что деньги обязательно вернутся.

24 апреля лжесотрудник банка убедил мужчину, что счета его жены тоже под угрозой. Воронежец, не спрашивая жену, перевел ее деньги сначала на свой счет, а затем обналичил и пополнил счета мошенников на сумму более миллиона рублей.

Когда вновь пенсионер обратился к китайскому гаданию, восточные монеты на вопрос о возвращении денег ответили «нет». Мужчина обратился в полицию. К тому времени он «подарил» мошенникам 3 683 400 рублей.

- Полицейские возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, карающей за мошенничество в особо крупном размере. Максимальное наказание по нему – десять лет лишения свободы. Всего 23 апреля сообщили о четырех мошенничествах и одном хищении, совершенном с банковской карты. Ущерб, причиненный доверчивым людям, составил около четырех миллионов рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Стражи порядка напоминают, что аферисты могут звонить, в том числе с номеров, замаскированных под реальные телефоны банков. Если вам позвонил незнакомец, предложивший провести какие-то операции с вашими деньгами, лучше всего положить трубку. А затем перезвонить в банк лично, либо набрать номер полиции.