В Воронеже разоблачили фейк о хамском отношении к военному в автобусе

В воронежских маршрутках кондукторы – редкость. Фото: из архива «КП»

В воронежских соцсетях стали распространяться слухи об инциденте в маршрутке. Некий пользователь Сети запустил информацию, что в воронежском автобусе № 7 кондуктор потребовал от военного с орденами платы за проезд. Тот вроде как приложил карту, но платеж не прошел. И вот злобная кондукторша якобы выгнала бедного военного из автобуса.

Похоже, этот пост – на совести кого-то из фейкометов из Незалежной. В управлении информации мэрии справедливо заметили по поводу этого поста, что в Воронеже автобуса № 7 нет. Также метатели фейков, видимо, не знали, что кондуктор для маршруток столицы Черноземья – большая редкость. А если уж попадаются, то это весьма добродушные женщины.