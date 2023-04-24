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НовостиОбщество24 апреля 2023 13:32

В Таловский район приедет первый заместитель прокурора Воронежской области

Дмитрий Неверов проведет прием по вопросам соблюдения закона в сфере ЖКХ
Юрий КОЗЛОВ
Дмитрий Неверов.

Дмитрий Неверов.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Таловском районе в четверг, 27 апреля, будет работать мобильная приемная. Туда могут обратиться местные жители. Прием будет вести специально для этого приехавший в район первый заместитель прокурора Воронежской области Дмитрий Неверов. К нему можно будет обратиться по вопросам соблюдения закона в сфере ЖКХ.

Прием пройдет в прокуратуре Таловского района по адресу: поселок Таловая, улица Советская, дом № 100.

Записаться на прием можно будет по телефону: 8 (47352) 2-39-90.