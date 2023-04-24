Воронежские синоптики рассказали, когда кончатся сильные дожди

Конца сильных дождей ждать уже недолго. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воронежские синоптики поделились прогнозом по поводу дождей. В полдень в понедельник, 24 апреля, на столицу Черноземья налетел ливень с градом. Правда, длился он недолго. Тем не менее такая непогода успела воронежцам надоесть.

- 25 апреля вероятность сильного дождя сохраняется, а вот со среды, 26 апреля, прогнозируем только слабые осадки, либо солнце. Такая погода продлится по крайней мере до конца недели, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра.

В ночь на вторник, 25 апреля, в Воронеже при +7 градусах ожидают слабый дождь. Днем он усилится. Потеплеет до +12.

В среду, 26 апреля, продолжится сильный дождь снова при +7 градусах. Днем вместо южного ветра подует юго-западный. Температура резко поднимется до +18. Дождь еще возможен, но уже слабый.

В ночь на четверг, 27 апреля, с вернувшимся южным ветром прогнозируют +8 градусов и пасмурная облачность. Днем столбик термометра поднимется до +20. Подует юго-восточный ветер, сквозь облака выглянет солнце.

В пятницу, 28 апреля, ночью будет снова пасмурно, но уже теплее – до +10. Днем снова вернется южный ветер. При +20 градусах возможен слабый дождь.