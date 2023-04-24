В городе Богучар Воронежской области до конца года построят новый стадион

Чтобы успеть до середины декабря, работать нужно будет ударными темпами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронежской области начали поиск подрядчика для строительства легкоатлетического стадиона в городе Богучар по адресу: улица Дзержинского, 21 в. Начальная (она же максимальная) цена контракта – 49 миллионов рублей.

За эти деньги фирме, победившей на конкурсе, нужно будет демонтировать старое оборудование и построить новый стадион с современными системами звука, освещения и видеонаблюдения. Работать нужно ударными темпами. Сдать стадион потребуют до 15 декабря 2023 года.

Заявки на участие в тендере принимают до 2 мая. Подрядчика планируют определить 4 мая.