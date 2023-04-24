Воронежцам, живущим на Московском проспекте, 25 апреля отключат воду

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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Водоканал предупредил воронежцев о перебоях с водой, связанных с плановыми работами в Коминтерновском районе.
25 апреля специалисты РВК-Воронеж собираются заменить два пожарных гидранта на ул. Лидии Рябцевой. В связи с этим с 10.00 до 17.00 временно приостановят водоснабжение домов на ул. Лидии Рябцевой, 50-57 и Московском проспекте, 14-28.
Горожанам на это время необходимо заранее запастись водой.
Ранее сайт VRN.KP.RU писал о снижении напора воды, которое может быть у жителей Левого берега 25 апреля