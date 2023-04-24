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НовостиЗвезды24 апреля 2023 11:56

Ученики воронежской школы искусств дадут два концерта в библиотеке

Послушать выступления можно бесплатно
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Два концерта дадут 30 апреля в библиотеке имени Никитина учащиеся Детской школы искусств № 11 имени Носырева.

В 15.00 в программе музыкальной гостиной «Импровизация» выступят воспитанники Аллы Самохиной. Концерт будет называться «А ноты, слетая с натянутых струн, вокруг рассыпают улыбки» и пройдет в отделе музыкально-нотной литературы (пл. Ленина, 2, лекционный зал), 12+

А в 18.00 там же сыграют юные гитаристы - ученики преподавателя Константина Абдулы. 12+ Концерты можно послушать бесплатно.