В первом квартале 2023 года жители Черноземья чаще открывали розничный бизнес

По данным «Деловой среды» (дочерняя компания Сбера) в первом квартале 2023 года безусловным лидером по количеству регистраций бизнеса в регионах Черноземья стала розничная торговля, на втором месте оказалась деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, а на третьем – специализированные строительные работы. В десятку также вошли оптовая торговля, деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, строительство зданий, растениеводство и животноводство, оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами, а также их ремонт, операции с недвижимым имуществом и деятельность по предоставлению прочих персональных услуг.

Аналитики Деловой среды выяснили, что в первом квартале 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года соотношение мужчин и женщин в бизнесе регионов Черноземья осталось практически без изменений – 60% и 40% соответственно. При этом в России женщины чаще открывали бизнес в сфере розничной торговли, оптовой торговли и операций с недвижимым имуществом, а мужчины в сфере розничной торговли, перевозки грузов и пассажиров, а также строительных работ.

Первые три месяца 2023 года также показали, что тренд на омоложение бизнеса сохраняется и в Центральном Черноземье – 45,7% всех, оформивших свое дело в этот период, это люди в возрасте от 18 до 35 лет.

Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Традиционно, одним из популярных направлений для открытия своего дела остается розничная торговля. По итогам первых трех месяцев этого года каждый третий бизнес в Черноземье был зарегистрирован в этой сфере. В своею очередь, с прошлого года мы зафиксировали лидера по приросту зарегистрированных бизнесов в другой сфере. И первый квартал 2023 года подтвердил эту тенденцию. Сфера растениеводства и животноводства в сравнении с первыми тремя месяцами 2022 года прибавила 28% и держится в топе по приросту на первом месте».