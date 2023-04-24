Главой Подгоренского района Воронежской области выбрали Максима Данилова

Максим Данилов еще в апреле получил одобрение своей кандидатуры на пост главы района от губернатора. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Депутаты Подгоренского района выбрали нового главу. Впрочем, 37-летний Максим Данилов уже с февраля 2023 года исполнял обязанности руководителя района. За это время его работа устроила и губернатора, который 13 апреля официально одобрил кандидатуру на личной встрече, и слуг народа. О последнем свидетельствуют результаты голосования – 24 из 25 депутатов выбрали Максима Данилова. У него был единственный конкурент - руководитель аппарата районной администрации Иван Супрунов, который, напротив, симпатий слуг народа не снискал.

К своим новым старым обязанностям Максим Данилов официально приступит с 25 апреля.

Напомним, прежний глава Подгоренского района Роман Береснев, руководивший районной администрацией с 2013-го по январь 2023-го, перебрался поближе к Воронежу. Теперь он возглавляет администрацию Рамонского района.