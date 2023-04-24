В Воронежской области за 22,5 млн рублей отремонтируют Дом Антонова конца XIX века

Проект реставрации Дома Антонова. Фото: управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области, ВКонтакте.

В городе Павловск Воронежской области в ближайшее время должны начать реставрацию старинного Дома Антонова, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. Работы могут стартовать уже в конце апреля – начале мая, если благополучно удастся найти подрядчика.

Торги по этому поводу уже объявили. Заявки на них можно подать до 27 апреля, в этот день планируют подвести итоги аукциона. Начальная цена контракта (она же максимальная) – 22,5 млн рублей. Профинансируют контракт из муниципальной казны.

За эти деньги нужно будет отремонтировать крышу, фасады, окна, цоколь, лестницы, полы, стены и двери дома. Также необходимо обновить инженерные системы, системы вентиляции и кондиционирования, отопления, водосток, смонтировать эвакуационную лестницу.

Справка «КП»

Дом построили по заказу купца Антонова во второй половине XIX века. На первом этаже тогда был магазин, а на втором – жилые помещения. В 1914 году Павел Антонов был казначеем Общества помощи пострадавшим солдатам. Точных сведений о судьбе владельцев дома после революции нет. Усадьбу национализировали в 1920 году. В 1983 году дом Антонова признан памятником культуры. На данный момент в здании работает районная библиотека.