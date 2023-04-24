Воронежский «Факел» обратился к болельщикам после матча с «Оренбургом»

Матч с «Оренбургом» закончился поражением «Факела» в том числе и из-за неоднозначного судейства. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

После домашнего поражения от «Оренбурга» - 1:3 на странице ФК «Факел» ВКонтакте появилось обращение к болельщикам. В нем, кроме стандартных призывов еще мощнее поддержать команду, заявили, что арбитры регулярно совершают ошибки не в пользу нашего футбольного клуба. И сообщили о намерении пригласить на общее собрание РПЛ главу департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павла Каманцева. Соответствующее письмо уже отправили в РПЛ.

- Зная об открытости к диалогу Павла Юрьевича, мы надеемся, что он найдет время, чтобы пообщаться. Руководство судейского департамента уже встречалось с представителями отдельных клубов для обсуждения острых вопросов. Полагаем, теперь было бы правильным провести встречу на общем собрании, - говорится в обращении.

Напомним, в начале сезона руководители «Факела» утверждали, что приняли принципиальное решение не жаловаться на судейство в течение сезона. Красивый жест в итоге может дорого обойтись команде. Судьи, естественно, меньше опасались совершить ошибку не в пользу клуба, который все равно заявил об отказе от критики. Итог – в неоднозначных ситуациях не раз принимали решения не в пользу «Факела». Видимо, чашу терпения переполнил отмененный красивейший гол Хызыра Аппаева в матче с «Оренбургом». Аргумент – касание Мохаммедом Брахими ноги игрока гостей в ходе атаки, которое то ли было, то ли не было. Вскоре после этого «Факел» пропустил третий гол, и у футболистов на этом «кончился бензин».