В Воронеже мужчину, рвавшегося в детсад, скрутили охранники

Детский сад № 193. Фото: детский сад № 193 ВКонтакте.

Утром в понедельник, 24 апреля, ЧП случилось у входа в детский сад № 193 на улице Владимира Невского. На территорию дошкольного образовательного учреждения пытался пройти мужчина. Охранники увидели, что он без ребенка, и задержали его. Мужчина оказал активное сопротивление. Он при этом утверждал, что хочет видеть жену, которая работает в детсаде медсестрой. Сотрудники ЧОП вывели агрессивного мужчину за пределы территории детсада.

- Личность гражданина, прорывавшегося на территорию детсада, установили. Это 33-летний местный житель. Жена у него, действительно, работает в этом дошкольном учреждении, - сообщили в управлении информации мэрии Воронежа.

Надеемся, что горячего супруга удастся урезонить и убедить его, что семейные разборки нужно проводить дома, а не пугать детей.