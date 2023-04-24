Под Воронежем экс-преподавательница техникума отделалась условным сроком и штрафом 350 тыс за взятки

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Борисоглебске осудили 71-летнюю преподавательницу техникума за систематические взятки.

С февраля 2018 года по февраль 2022-го женщина получила от пяти студентов в общей сложности более 80 тысяч рублей - за готовые выпускные квалификационные работы и положительные отзывы. Благодаря чему студенты были допущены к защите указанных работ.

Суд наказал виновную четырьмя годами лишения свободы условно, штрафом в 350 тысяч рублей, четырехлетним испытательным и лишением права заниматься преподавательской деятельностью на 1,5 года, сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.