Чиновники выдали разрешение на обрезку 150 деревьев в Воронеже

Фото городского управления экологии Фото: Предоставлено

В Воронеже пройдут работы по уходу за деревьями на улицах Загоровского и Шишкова. Об этом рассказали в мэрии Воронежа. Городское управление экологии выдало подрядчику разрешение на санитарную обрезку 150 деревьев по этим адресам.

Ранее подрядчик предоставил проект благоустройства «Дубовой аллеи», где уже этой весной предусмотрена высадка 80-ти крупномерных саженцев клена.

В то же время зоологи выступают против столь поздней обрезки и рубки деревьев. Из-за работ ежегодно своих гнезд лишаются птицы и белки. Сейчас они уже приступили к выращиванию потомства. Часть детенышей гибнет из-за разрушенных во время обрезки жилищ.