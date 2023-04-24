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НовостиОбщество24 апреля 2023 10:03

Чиновники выдали разрешение на обрезку 150 деревьев в Воронеже

Работы пройдутпо улицам Загоровского и Шишкова
Ирина КАЗАНИНА
Фото городского управления экологии

Фото городского управления экологии

Фото: Предоставлено

В Воронеже пройдут работы по уходу за деревьями на улицах Загоровского и Шишкова. Об этом рассказали в мэрии Воронежа. Городское управление экологии выдало подрядчику разрешение на санитарную обрезку 150 деревьев по этим адресам.

Ранее подрядчик предоставил проект благоустройства «Дубовой аллеи», где уже этой весной предусмотрена высадка 80-ти крупномерных саженцев клена.

В то же время зоологи выступают против столь поздней обрезки и рубки деревьев. Из-за работ ежегодно своих гнезд лишаются птицы и белки. Сейчас они уже приступили к выращиванию потомства. Часть детенышей гибнет из-за разрушенных во время обрезки жилищ.