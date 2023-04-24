Воронежцам сообщили, как будут работать почтовые отделения на майские праздники

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Отделения Почты России в Воронежской области изменят график работы в майские праздники. Выходными для всех почтовых отделений в регионе станут 1 и 9 мая.

Со 2 по 7 мая почтовые отделения в Воронежской области будут работать в обычном режиме. А 8 мая - по графику воскресенья.

- В выходные дни почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов, - сообщили в пресс-службе УФПС Воронежской области.