Под Воронежем за 12,88 миллионов рублей создадут парк с зеленым лабиринтом

Одним парком под Воронежем станет больше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В деревне Кривоборье Рамонского района по адресу: улица Песчаная, 26 А, Б в ближайшем будущем появится парк с зеленым лабиринтом. Уже провели аукцион, на котором определили подрядчика, который будет заниматься его созданием.

На торгах победила компания «Башринкон» из Уфы. Бизнесмены из Башкирии снизили начальную цену контракта с 14,3 до 12,88 миллионов рублей. Их соперники соглашались работать за 12,96 млн, а в итоге остались без контракта.

За такую немалую сумму компания-подрядчик обязана построить на территории будущего парка спортивную площадку и установить на ней уличные тренажеры. На севере выделенного для работ участка установят мемориальную стелу. В парке также оборудуют парковку для автомобилей, установят лавочки и фонари. И высадят живую изгородь из кустарников, причем сделают из нее лабиринт. Также должны организовать специальную систему для полива зеленых насаждений и газонов. Появится в парке и детская площадка.

Работы стартуют 1 мая, а к 30 июня парк уже должен быть готов к открытию. Подрядчик должен предоставить гарантию на пять лет.