В Воронеже малярша продавала марихуану стаканами как семечки

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У жительницы Нововоронежа полицейские конфисковали более 30 кг марихуаны. Дама продавала ее стаканами на развес - как семечки. Попалась 58-летняя дама с поличным - когда реализовала в Воронеже 70 граммов травы 37-летнему мужчине. Потом оперативники изъяли у женщины из складского помещения пять алюминиевых фляг объемом около 40 литров каждая и четыре пластиковые емкости по 10 литров с аналогичным содержимым. Экспертиза показала, что изъятое является марихуаной, общий вес составил более 31 килограмма.

Задержанная призналась, что таким способом зарабатывала деньги, поскольку профессия маляра не приносила ей желаемого дохода. «Дурман-траву» женщина сбывала из рук в руки, на встречи брала граненый стакан, которым отмеряла вес зелья. Стоимость одной порции составляла 4 000 рублей.

На женщину завели уголовное дело за сбыт наркотических средств.