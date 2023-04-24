Воронежцам показали новый вариант восстановленной булыжной мостовой перед памятником Никитину

Фото из телеграм-канала "Воронеж. Революция проспекта" Фото: Предоставлено

В Воронеже рабочие начали перекладывать фрагмент старинной мостовой у памятника И.С. Никитину перед кинотеатром «Пролетарий». Фото с места, где подрядчик проводит «работу над ошибками» показали в телеграм-канале «Воронеж. Революция проспекта».

Напомним, неудачную попытку воссоздать в рамках реконструкции проспекта Революции фрагмент исторической булыжной мостовой, подрядчик предпринял осенью прошлого года. Кладку обнаружили под слоем асфальта и решили приподнять вровень с новой плиткой, чтобы ею могли любоваться воронежцы и гости города.

Однако вместо красоты горожане могли наблюдать, как рабочие молотком «забивали» в песчаное основание вековой булыжник. Многие камни раскололись, а вся кладка в итоге получилась неровной с огромными зазорами между фрагментами. Горожане раскритиковали такую работу, с чем согласились и чиновники. Мэрия потребовала от подрядчика переделать участок при благоприятной погоде весной.