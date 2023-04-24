Детская площадка в центре Воронежа стала опасной для игр

Фото городского управления экологии Фото: Предоставлено

Детская игровая площадка, много лет существовавшая у детского кафе на улице Карла Маркса в Воронеже, стала опасной для малышей. Это обнаружили во время обследования конструкции сотрудники коммунальной службы, рассказали в городском управлении экологии. У горок и лестниц сгнили деревянные несущие элементы, а металлические - проржавели.

Сейчас аварийный игровой комплекс оградили сигнальной лентой, чтобы предупредить родителей об опасности. В ближайшее время площадку демонтируют рабочие МБУ «Зеленхоз», в ведении которого находится территория.

Новую детскую площадку на улице горожане смогут увидеть после реконструкции бульвара.