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НовостиОбщество24 апреля 2023 8:07

Детская площадка в центре Воронежа стала опасной для игр

Конструкцию демонтируют
Ирина КАЗАНИНА
Фото городского управления экологии

Фото городского управления экологии

Фото: Предоставлено

Детская игровая площадка, много лет существовавшая у детского кафе на улице Карла Маркса в Воронеже, стала опасной для малышей. Это обнаружили во время обследования конструкции сотрудники коммунальной службы, рассказали в городском управлении экологии. У горок и лестниц сгнили деревянные несущие элементы, а металлические - проржавели.

Сейчас аварийный игровой комплекс оградили сигнальной лентой, чтобы предупредить родителей об опасности. В ближайшее время площадку демонтируют рабочие МБУ «Зеленхоз», в ведении которого находится территория.

Новую детскую площадку на улице горожане смогут увидеть после реконструкции бульвара.