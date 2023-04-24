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НовостиОбщество24 апреля 2023 6:42

В небе над Воронежской областью заметили северное сияние

Красивые отсветы сняли над Россошью
Ярослав ИВАНОВ
скриншот из соцсетей

скриншот из соцсетей

Необыкновенно красивые кадрами ночного свечения в небе, похожего на Северное сияние, сняли очевидцы над Россошью 23 апреля. Снимки появились в паблике "Мой и твой Воронеж". Ночные небеса окрасились в голубоватые и зеленоватые блики на малиновом фоне.

В комментариях читатели восхищаются природным явлением, редким в наших широтах. По мнению синоптиков, "виновником" стали возмущения геомагнитного поля Земли. Подобные явления наблюдали в эти ночи также и в других регионах - в Москве,Твери, а также Санкт-Петербурге.