В небе над Воронежской областью заметили северное сияние

скриншот из соцсетей

Необыкновенно красивые кадрами ночного свечения в небе, похожего на Северное сияние, сняли очевидцы над Россошью 23 апреля. Снимки появились в паблике "Мой и твой Воронеж". Ночные небеса окрасились в голубоватые и зеленоватые блики на малиновом фоне.

В комментариях читатели восхищаются природным явлением, редким в наших широтах. По мнению синоптиков, "виновником" стали возмущения геомагнитного поля Земли. Подобные явления наблюдали в эти ночи также и в других регионах - в Москве,Твери, а также Санкт-Петербурге.