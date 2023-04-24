Где в Воронеже отключат горячую воду с 24 по 30 апреля

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже продолжаются профилактические работы по подготовке к новому отопительному сезону. Коммунальщики проверяют трубы, проводят опрессовку. На неделе с 24 по 30 апреля горячую воду отключат почти по 600 адресам. Актуальный список домов:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

24 - 27 апреля

ул. Ломоносова, 78.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

25 - 27 апреля

ул.Грамши, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90

ул.Краснознаменная, 167, 171

ул.Чапаева, 52а,58а, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 122а, 124, 124а, 124б, 126, 128, 130, 130а, 132.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

24 - 28 апреля

ул. Димитрова, 27, 51а, 51а к.1, 75, 79

Ленинский пр. 124а, 124б, 126, 130, 132

ул.Набережная, 1а.

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН

24 - 28 апреля

Ленинский пр., 3/2, 7/2, 7/3, 7/4, 10а, 11, 16/2, 21, 25/1, 32, 34, 39, 43, 45а, 49, 59а, 61а, 65, 71, 71а, 73, 73а, 75, 77, 96а, 96б, 100б, 105/2, 117, 117а

наб. Авиастроителей, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 38, 42, 44

ул. Циолковского, 5а, 7/1, 7/2, 8, 19

пер. Парашютистов, 4, 10

пер. Гвардейский, 2, 4

ул. МОПРа, 2а, 8б, 12а, 15, 15/1, 18б, 19/1, 75

ул. Нижняя, 73

ул. Ленинградская, 20, 22, 26а, 55а, 68, 82в,104, 108, 110, 114, 116а, 116б, 134, 136а, 136б

ул. Димитрова, 2, 2а, 4, 6, 8, 56а, 70, 72, 74, 102, 137

Спортивная набережная, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 19, 23, 23б

ул. Ст. Большевиков, 90, 92, 92а, 94, 96

ул. Ильича, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 126, 128,130, 132, 150

ул. Порт-Артурская, 19, 21

ул. Брусилова, 3в

ул. Г.Стратосферы, 1, 9а

ул. Кулибина, 13а

ул. Меркулова, 1, 2, 4, 5

ул. Р.Беляевой, 2, 4, 6

ул. П.Осипенко, 19, 24

пер. Ольховый, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2ж, 2з, 2е, 9а, 9б,11, 13

ул. Волгоградская, 3, 5, 7, 33

ул. Ржевская, 9, 9а.

КОМИНТЕРНОВСКИЙ РАЙОН

24 - 28 апреля

ул. Шишкова, 1, 4, 4а, 6, 8

ул. Л. Рябцевой, 28, 28а, 28б, 47/1, 50, 51а, 51б, 51в

пр. Труда, 4а, 6, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 8а, 8б, 8в, 68, 72, 151, 155, 157, 159

ул. Карпинского, 1, 2, 3, 4, 5, 6

ул. Геращенко, 1, 3, 4

ул. Загородная, 7, 7а, 15

ул. Керамическая, 31, 33, 42

ул. Подклетенская, 19, 21

пер. Политехнический, 1, 2, 3, 4, 10

пер. Автогенный, 9, 11а, 13, 21

ул. Багрицкого, 1

ул. Машиностроителей, 13/1, 45

ул. Электросигнальная, 4

ул. Красных Зорь, 38

ул. Солнечная, 2, 10, 23, 27

проезд Ясный, 4

Московский пр., 28, 30

ул. 45-й Стрелковой дивизии, 226, 226а, 226в, 226д, 247/1, 247/2, 247/3, 247/4, 247/6, 247г, 247д, 247е, 247и, 251а, 251д, 253, 259/1, 259/2, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 259/8, 259/9, 259/10, 259/11, 259/12, 259/13, 259/14, 259/16, 263, 265, 265а, 267, 269, 271, 273, 275, 275б, 277, 281а, 283, 285

ул. 9 Января, 87, 110, 211, 213, 217, 231е, 231д, 233а, 233б, 233в, 233/8, 233/9, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/16, 233/17, 233/18, 233/19, 233/20, 233/21, 233/22, 233/23, 233/24, 233/26, 233/27, 233/28, 233/32, 233/35, 254, 256, 258, 262/1, 262/2, 262б, 262/3, 264, 264а, 266, 270, 270а, 270б, 272, 272б, 274, 276, 278, 280, 282, 282а, 284, 286, 286а, 286б, 288, 292, 294, 294а, 298, 298а, 300, 300б, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 302, 370б

ул. Беговая, 203а, 219д, 219е, 219ж, 219/1, 219/2, 219/3, 223в, 223/1, 223/2, 223/4, 225, 225а, 225в, 229

ул. Антонова-Овсеенко, 1, 1в, 7л, 9, 11, 13

пер. Рамонский, 2

пер. Аннинский, 1а

ул. Жемчужная, 6б.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

24 - 29 апреля

ул. Домостроителей, 2, 4, 6, 7а, 8, 9а, 10, 12, 14, 14а, 20, 75, 77, 79

ул. Маршака, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30

ул. Пешестрелецкая, 58/1, 58/2, 58/3, 64, 66, 79а, 83, 91, 98, 100, 100а, 111, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165

ул. Г. Сибиряков, 1, 3, 7, 9, 13, 15, 15а, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33/1, 33/2, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105

ул. Ю. Янониса, 1, 2, 3, 5, 6а, 7, 9, 9а, 10/2, 11, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а ,18, 22, 24

ул. Дорожная, 1, 7, 7а, 9

ул. Ворошилова, 38а, 48, 50

б. Пионеров, 9, 10в, 15, 17, 17б, 19а

ул. Космонавтов, 22а

ул. Г. Сибиряков, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

ул. О. Дундича, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21

пр. Патриотов, 1, 2, 2а, 4, 6, 7б, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

ул. Молодогвардейцев, 4, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23

ул. Ю.-Моравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 20, 22, 24, 26

ул. Путиловская, 1, 3, 5, 5а, 9, 9а

ул. Кривошеина, 60, 62, 66, 68, 70, 72

ул. Пешестрелецкая, 98, 100, 100а.