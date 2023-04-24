Где в Воронеже отключат горячую воду с 24 по 30 апреля

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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
В Воронеже продолжаются профилактические работы по подготовке к новому отопительному сезону. Коммунальщики проверяют трубы, проводят опрессовку. На неделе с 24 по 30 апреля горячую воду отключат почти по 600 адресам. Актуальный список домов:
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
24 - 27 апреля
ул. Ломоносова, 78.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
25 - 27 апреля
ул.Грамши, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90
ул.Краснознаменная, 167, 171
ул.Чапаева, 52а,58а, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 122а, 124, 124а, 124б, 126, 128, 130, 130а, 132.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
24 - 28 апреля
ул. Димитрова, 27, 51а, 51а к.1, 75, 79
Ленинский пр. 124а, 124б, 126, 130, 132
ул.Набережная, 1а.
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН
24 - 28 апреля
Ленинский пр., 3/2, 7/2, 7/3, 7/4, 10а, 11, 16/2, 21, 25/1, 32, 34, 39, 43, 45а, 49, 59а, 61а, 65, 71, 71а, 73, 73а, 75, 77, 96а, 96б, 100б, 105/2, 117, 117а
наб. Авиастроителей, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 38, 42, 44
ул. Циолковского, 5а, 7/1, 7/2, 8, 19
пер. Парашютистов, 4, 10
пер. Гвардейский, 2, 4
ул. МОПРа, 2а, 8б, 12а, 15, 15/1, 18б, 19/1, 75
ул. Нижняя, 73
ул. Ленинградская, 20, 22, 26а, 55а, 68, 82в,104, 108, 110, 114, 116а, 116б, 134, 136а, 136б
ул. Димитрова, 2, 2а, 4, 6, 8, 56а, 70, 72, 74, 102, 137
Спортивная набережная, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 19, 23, 23б
ул. Ст. Большевиков, 90, 92, 92а, 94, 96
ул. Ильича, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 126, 128,130, 132, 150
ул. Порт-Артурская, 19, 21
ул. Брусилова, 3в
ул. Г.Стратосферы, 1, 9а
ул. Кулибина, 13а
ул. Меркулова, 1, 2, 4, 5
ул. Р.Беляевой, 2, 4, 6
ул. П.Осипенко, 19, 24
пер. Ольховый, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2ж, 2з, 2е, 9а, 9б,11, 13
ул. Волгоградская, 3, 5, 7, 33
ул. Ржевская, 9, 9а.
КОМИНТЕРНОВСКИЙ РАЙОН
24 - 28 апреля
ул. Шишкова, 1, 4, 4а, 6, 8
ул. Л. Рябцевой, 28, 28а, 28б, 47/1, 50, 51а, 51б, 51в
пр. Труда, 4а, 6, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 8а, 8б, 8в, 68, 72, 151, 155, 157, 159
ул. Карпинского, 1, 2, 3, 4, 5, 6
ул. Геращенко, 1, 3, 4
ул. Загородная, 7, 7а, 15
ул. Керамическая, 31, 33, 42
ул. Подклетенская, 19, 21
пер. Политехнический, 1, 2, 3, 4, 10
пер. Автогенный, 9, 11а, 13, 21
ул. Багрицкого, 1
ул. Машиностроителей, 13/1, 45
ул. Электросигнальная, 4
ул. Красных Зорь, 38
ул. Солнечная, 2, 10, 23, 27
проезд Ясный, 4
Московский пр., 28, 30
ул. 45-й Стрелковой дивизии, 226, 226а, 226в, 226д, 247/1, 247/2, 247/3, 247/4, 247/6, 247г, 247д, 247е, 247и, 251а, 251д, 253, 259/1, 259/2, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 259/8, 259/9, 259/10, 259/11, 259/12, 259/13, 259/14, 259/16, 263, 265, 265а, 267, 269, 271, 273, 275, 275б, 277, 281а, 283, 285
ул. 9 Января, 87, 110, 211, 213, 217, 231е, 231д, 233а, 233б, 233в, 233/8, 233/9, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/16, 233/17, 233/18, 233/19, 233/20, 233/21, 233/22, 233/23, 233/24, 233/26, 233/27, 233/28, 233/32, 233/35, 254, 256, 258, 262/1, 262/2, 262б, 262/3, 264, 264а, 266, 270, 270а, 270б, 272, 272б, 274, 276, 278, 280, 282, 282а, 284, 286, 286а, 286б, 288, 292, 294, 294а, 298, 298а, 300, 300б, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 302, 370б
ул. Беговая, 203а, 219д, 219е, 219ж, 219/1, 219/2, 219/3, 223в, 223/1, 223/2, 223/4, 225, 225а, 225в, 229
ул. Антонова-Овсеенко, 1, 1в, 7л, 9, 11, 13
пер. Рамонский, 2
пер. Аннинский, 1а
ул. Жемчужная, 6б.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
24 - 29 апреля
ул. Домостроителей, 2, 4, 6, 7а, 8, 9а, 10, 12, 14, 14а, 20, 75, 77, 79
ул. Маршака, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30
ул. Пешестрелецкая, 58/1, 58/2, 58/3, 64, 66, 79а, 83, 91, 98, 100, 100а, 111, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165
ул. Г. Сибиряков, 1, 3, 7, 9, 13, 15, 15а, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33/1, 33/2, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105
ул. Ю. Янониса, 1, 2, 3, 5, 6а, 7, 9, 9а, 10/2, 11, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а ,18, 22, 24
ул. Дорожная, 1, 7, 7а, 9
ул. Ворошилова, 38а, 48, 50
б. Пионеров, 9, 10в, 15, 17, 17б, 19а
ул. Космонавтов, 22а
ул. Г. Сибиряков, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
ул. О. Дундича, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21
пр. Патриотов, 1, 2, 2а, 4, 6, 7б, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
ул. Молодогвардейцев, 4, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23
ул. Ю.-Моравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 20, 22, 24, 26
ул. Путиловская, 1, 3, 5, 5а, 9, 9а
ул. Кривошеина, 60, 62, 66, 68, 70, 72
ул. Пешестрелецкая, 98, 100, 100а.