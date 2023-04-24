Глава Следкома взял под контроль расследование дела о травме ребенка в детсаду в Воронеже

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование обстоятельств в воронежском детском саду, где ребенок получил серьезную травму. Как писал сайт VRN.KP.RU, в марте 6-летний мальчик на занятии по физкультуре в детсаду в Советском районе получил компрессионной перелом двух смежных позвонков.

По результатам доследственной проверки следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Руководитель следственного СКР по Воронежской области обязан доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах главе СКР.