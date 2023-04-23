После выхода на пенсию 14 процентов воронежцев планирует работать

Вне зависимости от уровня достатка планируют продолжить работать после выхода на пенсию 14% жителей Воронежа. Своим исследованием 23 апреля поделились специалисты рекрутингового агентства SuperJob.

Аналитики выяснили, что 25% воронежцев на пенсии хотели бы путешествовать при наличии возможности. Еще 15% предпочли трудиться на даче или огороде. 12% занялись бы хобби, еще 10% – ничего не делали бы и просто получали бы удовольствие от жизни. А вот заниматься внуками планируют на пенсии всего 8% воронежцев.

И лишь 14% воронежцев планируют продолжают трудовую деятельность. Свое желание они объяснили тем, что просто не представляют свою жизнь без работы.

Кстати, в целом по России путешествовать после выхода на пенсию хотели бы 26% жителей нашей страны, заниматься дачей – те же 15%, а хобби – 13%. Просто получать удовольствие от жизни в среднем по РФ хотело бы больше граждан, чем в Воронеже – 12%. А сидеть с внуками на пенсии планируют лишь 5% россиян. А работать – 13%.