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НовостиОбщество23 апреля 2023 15:02

Воронежцы рассказали, что озеро Чистое в заповеднике наполнилось водой

Последние несколько лет водоем пересыхал из-за засухи
Евгения ФРОЛОВА
Так сейчас выглядит озеро Чистое

Так сейчас выглядит озеро Чистое

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Вслед за озером Грязным наполнилось водой и озеро Чистое, что расположено в Воронежском биосферном заповеднике имени Василия Пескова, неподалеку от микрорайона Краснолесный (станция Графская). Об этом рассказали читатели и прислали в редакцию «Комсомольской правды» фотографии.

Местные жители уверены: вода в нем скоро потеплеет

Местные жители уверены: вода в нем скоро потеплеет

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Напомним, озеро рукотворное Чистое питается водой только в весеннее время через ручей, ведущий из реки Ивница. Других источников наполнения у водоема нет.

- Водоем является настоящей жемчужиной Усманского бора. Однако четыре года подряд, из-за низкого уровня грунтовых вод, купаться в нем было нельзя, ведь глубина воды была, наверное, около метра, а в жару и того меньше. Сейчас озеро полностью наполнилось, и вода даже переливается через специальный желоб. Скоро она прогреется и можно будет купаться, - поделился новостью читатель.