Воронежский Камерный театр получил «Золотую маску» за спектакль «Ребенок»

Постановка «Ребенок» Воронежского камерного театра получил премию «Золотая маска» в 2023 году за лучший спектакль малой формы. Об этом 22 апреля рассказали в пресс-службе учреждения.

Победа воронежскому коллективу досталась за сезон 2021/2022 годов. В этой номинации постановка соревновалась еще с шестью спектаклями - из пермского города Губаха, Иркутска, Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга.

В основе постановки-победителя лежит одноименная пьеса норвежского писателя Юна Фоссе об отношениях молодой пары и гибели при рождении их ребенка.

Награду вручили на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.