Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 апреля 2023 14:06

Воронежский Камерный театр получил «Золотую маску» за спектакль «Ребенок»

Его поставили по пьесе норвежского писателя Юна Фоссе
Евгения ФРОЛОВА

Постановка «Ребенок» Воронежского камерного театра получил премию «Золотая маска» в 2023 году за лучший спектакль малой формы. Об этом 22 апреля рассказали в пресс-службе учреждения.

Победа воронежскому коллективу досталась за сезон 2021/2022 годов. В этой номинации постановка соревновалась еще с шестью спектаклями - из пермского города Губаха, Иркутска, Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга.

В основе постановки-победителя лежит одноименная пьеса норвежского писателя Юна Фоссе об отношениях молодой пары и гибели при рождении их ребенка.

Награду вручили на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.