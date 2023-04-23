В Воронеже из горящей многоэтажки спасатели эвакуировали пять человек

Фото - ГУ МЧС по региону

Пожар разгорелся в одной из квартир в многоэтажке в Советском районе Воронежа. Спасатели эвакуировали пять человек. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в доме № 44 по улице Южно-Моравская поступило в 12.18. На место выехали 5 отделений ПСЧ в составе 15 человек. Оказалось, в двухкомнатной квартире горел балкон и потолок в жилой комнате.

При тушении пожара спасатели вывели из помещений пять человек. По оперативной информации, из людей никто не пострадал. Огонь удалось потушить к 12.30.