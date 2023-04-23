В Воронеже поймали вора, укравшего от ТЦ велосипедов на 300 тысяч рублей

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Полиция задержала 33-летнего жителя областного центра, которого заподозрили в хищении велосипедов у горожан. Об этом пишет газета «Новости Воронежа» со ссылкой на ГУ МВД по региону 23 апреля.

По данным издания, мужчине вменяют шесть эпизодов краж транспортных средств. О пропаже велосипедов около торговых центров стражам порядка стало известно в апреле. Горожане написали сразу несколько заявлений.

Оказалось, что злоумышленник перекусывал тросовый замок и уезжал на чужом транспортом средстве, пока владельцы отправлялись за покупками. Общая сумма причиненного ущерба составила порядка 300 тысяч рублей.

Задержанный мужчина в полиции пояснил, что велосипеды потом продавал на сайте объявлений, а деньги тратил на свои цели. Часть транспортных средств удалось изъять, их он реализовать не успел. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие.