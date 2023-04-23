В Воронежской области ветврача осудят за взятки на 170 тысяч рублей

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Бутурлиновский райсуд рассмотрит уголовное дело, фигурантом которого стал 56-летний ветврача местной станции по борьбе с болезнями животных. Его обвиняют в пяти эпизодах получения взятки. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области.

По версии следствия, с октября 2020 по июнь 2022 года мужчина, будучи начальником участка Бутурлиновской станции, получил от пяти индивидуальных предпринимателей взятки. Деньги ему переводили на банковскую карту. Общая сумма составила 170 тысяч рублей. За это он выдавал справки без предварительного предубойного осмотра крупного рогатого скота и ветеринарно-санитарной экспертизы, причем с нарушением порядка убоя.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Ветврач полностью признал вину. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.