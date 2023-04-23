В Воронежской области за сутки выявили еще 257 случаев коронавируса

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области на 23 апреля ковид определили у 257 местных жителей. Заболеваемость в нашем регионе уже несколько дней держится на отметке в районе 250. Свежей суточной статистикой поделился федеральный оперштаб.

По счастью, в большинстве случаев болезнь протекает у жителей региона без серьезных осложнений. Практически все случаи лечатся амбулаторно. За сутки госпитализация в «красную» зону медицинских учреждений потребовалась 22 воронежцам.

К счастью, обошлось без жертв. За минувшие сутки медики не зафиксировали ни одного летального исхода. Кроме того, выписали из стационаров или амбулаторного лечения 257 воронежцев.