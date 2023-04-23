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НовостиОбщество23 апреля 2023 9:03

Воронежец накопил 82 штрафа за нарушения ПДД на 72 тысячи рублей

У мужчины конфисковали автомобиль
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по региону

Фото - ГУ МВД по региону

Сотрудники Госавтоинспекции остановили в Терновском районе Воронежской области жителя Борисоглебска на ВАЗ-21074. При проверке оказалось, что 31-летний мужчина накопил 82 штрафа за нарушения Правил дорожного движения.

Общая сумма долга составила 72 тысячи рублей. Об этом рассказали 23 апреля в пресс-службе регионального главка МВД России.

В итоге мужчина лишился автомобиля. Машину нарушителя отправили на штрафстоянку. Для его возвращения мужчине придется изыскать необходимую для погашения штрафов сумму.