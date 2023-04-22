На Красную горку в Воронеже запретят парковку у кладбищ

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В воскресенье, 23 апреля, когда православные воронежцы будут отмечать праздник Красная горка, у городских кладбищ запретят парковку транспорта. Также будут закрыты подъезды к местам погребения. Это связано с мерами безопасности для посетителей погостов..

Как сообщили в мэрии, ограничения будут действовать в период с 6:00 до 17:00 у Левобережного, Лесного, Коминтерновского, Правобережного, Юго-Западного, Никольского кладбищ.

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