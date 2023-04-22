Всероссийский субботник собрал тысячи воронежцев

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В субботу, 22 апреля, в Воронеже проходит Всероссийский субботник по инициативе Минстроя России. На уборку города вышли тысячи горожан. Например, в Ленинском районе инициативу поддержали больше 2,5 тысяч жителей. Это сотрудники управы района, коммунальщики, работники предприятий и учреждений, жители сектора индивидуальной жилой застройки и МКД, а также волонтеры из числа студентов и школьников.

Фото управы Железнодорожного района Фото: Предоставлено

В парках и скверах высадили новые деревья. Появились пять молодых саженцев ив в сквере «У озера» в Железнодорожном районе, где недавно прошло благоустройство. После посадки деревья полили и бережно подвязали. Раньше, в рамках озеленения общественных пространств, в сквере уже высадили саженцы кизильника блестящего.