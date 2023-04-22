Мошенники похитили у воронежца почти 300 тысяч под предлогом продления подписки на уведомления

Пропажу со счета денег потерпевший обнаружил не сразу Фото: из архива «КП»

Воронежец лишился почти 300 тысяч рублей, после общения с мошенниками по телефону. Как 62-летний житель Новой Усмани рассказал полицейским, незнакомцы представились сотрудниками банка и сообщили, что у мужчины заканчивается подписка и он не сможет получать уведомления от банка об операциях. После этого в мессенджере потерпевшему прислали ссылку, перейдя по которой мужчина установил на свой телефон программу удаленного доступа и вирусную программу.

Вскоре новоусманцу сообщили по телефону, что некие злоумышленники пытаются похитить его деньги и сейчас они будут связываться с сотрудниками «Центробанка». Имея доступ к личному кабинету потерпевшего, злоумышленники списали с его счета 291 тысячу рублей. Но об этом он узнал не сразу, поскольку никаких уведомлений от банка по операции не получил. Лишь позже, проверяя счет, мужчина обнаружил, что он пуст и обратился в полицию.