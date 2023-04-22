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НовостиПроисшествия22 апреля 2023 12:08

Мошенники похитили у воронежца почти 300 тысяч под предлогом продления подписки на уведомления

Злоумышленники используют все новые схемы обмана
Ирина КАЗАНИНА
Пропажу со счета денег потерпевший обнаружил не сразу

Пропажу со счета денег потерпевший обнаружил не сразу

Фото: из архива «КП»

Воронежец лишился почти 300 тысяч рублей, после общения с мошенниками по телефону. Как 62-летний житель Новой Усмани рассказал полицейским, незнакомцы представились сотрудниками банка и сообщили, что у мужчины заканчивается подписка и он не сможет получать уведомления от банка об операциях. После этого в мессенджере потерпевшему прислали ссылку, перейдя по которой мужчина установил на свой телефон программу удаленного доступа и вирусную программу.

Вскоре новоусманцу сообщили по телефону, что некие злоумышленники пытаются похитить его деньги и сейчас они будут связываться с сотрудниками «Центробанка». Имея доступ к личному кабинету потерпевшего, злоумышленники списали с его счета 291 тысячу рублей. Но об этом он узнал не сразу, поскольку никаких уведомлений от банка по операции не получил. Лишь позже, проверяя счет, мужчина обнаружил, что он пуст и обратился в полицию.