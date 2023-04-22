В Воронеже суд отправил в колонию троих налетчиков, ограбивших пункт приема металлолома

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В Воронеже осудили по статье «Разбой» двух жителей Хохольского района 38 и 32 лет и 23-летнего воронежца.

Как установило следствие, еще в декабре 2021 года днем они зашли в помещение пункта приема металла, расположенного на улице Героев Сибиряков. Злоумышленники распылили в лицо 22-летнего приемщика газовый баллончик и, угрожая ему канцелярским ножом, потребовали отдать всю выручку. Она составила 120 тысяч рублей. Получив требуемое, нападавшие сбежали.

Найти преступников помогли записи с камер видеонаблюдения, на запись попал автомобиль «Шевроле Авео» синего цвета, на котором предположительно передвигались злоумышленники. По его номеру вычислили и задержали подозреваемых. Задержанные признали свою вину.

- Суд признал всех троих фигурантов виновными и назначил одному из нападавших наказание в виде 4 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима, другому соучастнику назначено 2 года и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Третий участник нападения, который управлял «Шевроле», получил 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области.