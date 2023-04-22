Жительница Воронежа отметила 100-летие

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Жительница Воронежа Пелагея Дмитриевна Самодурова родилась 22 апреля, в один день с Владимиром Лениным. А сегодня ветеран Великой Отечественной войны отмечает свое столетие. С юбилеем ее поздравили глава области и города.

– Пережив все ужасы войны, Вы многие годы самоотверженно трудились в народном хозяйстве, восстанавливали из руин родной Воронеж. При этом Вы сохранили жизнелюбие, бодрость духа, желание своим трудом приносить пользу людям, - сказал в своем обращении к юбилярше Вадим Кстенин.

Несмотря на напряженную работу и нелегкий жизненный путь, Пелагея Дмитриевна смогла воспитать достойного сына, многочисленных внуков и правнуков. Виновнице торжества пожелали крепкого здоровья, благополучия и поддержки близких людей!