Воронежец погиб на пожаре в собственном доме

Фото ГУ МЧС по Воронежской области Фото: Предоставлено

На пожаре в Воронеже погиб 59-летний мужчина. Его тело обнаружили в частном доме на улице Донской в пятницу, 21 апреля.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области, в 16.43 на пульт дежурного службы спасения поступил вызов о пожаре в постройке площадью 8х15 метра. Огонь бушевал в одной из комнат на площади в 5 квадратных метров и уже распространился на потолочное покрытие.

К тушению привлекли 12 человек и три единицы техники. Когда с огнем справились, в доме обнаружили тело мужчины.