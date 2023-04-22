Воронежцам показали новый проект реконструкции здания цирка

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Союз архитекторов представил новый проект реконструкции здания цирка. Напомним, первоначальный вариант забраковала архитектурная комиссия, отправив документ на доработку.

Разработчики учли замечания и предоставили новый проект - проведение реконструкции в режиме реставрации. Он предполагает восстановление первоначальной архитектуры без изменений, использование аналогичных отделочных материалов и цветового оформления.

– Благодарим руководство цирка, что перед началом реконструкции такого знакового объекта представили проект на рассмотрение архкомиссии, а также авторов, которые прислушались к рекомендациям экспертов, – рассказал заместитель председателя Правительства Воронежской области, председатель ВРОСАР Константин Кузнецов.