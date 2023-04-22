Молодой водитель скончался в воронежской больнице после ДТП с опрокидыванием

Фото ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

В пятницу около 16.30 часов на 40 километре автодороги «Богучар - Старая Калитва - Россошь» в аварию попал 18-летний житель Кантемировского района, который управлял автомобилем «Тойота Королла». Молодой водитель не справился с управлением, допустил съезд машины с дороги, после чего она опрокинулась.

С серьезными травмами молодого человека госпитализировали с места ДТП. Однако врачи оказалась бессильны его спасти – водитель умер от ран в больнице.

Полицейские организовали проверку по факту аварии.