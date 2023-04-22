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НовостиОбщество22 апреля 2023 6:35

В Воронеже поменяли трубу канализации, которая подтапливала прдвал дома с детсадом

Авария возникла на улице 9 Января
Ирина КАЗАНИНА
Фото управы Советского района

Фото управы Советского района

Фото: Предоставлено

В Воронеже заменили участок трубы в многоквартирном доме на улице 9 Января, 129 в Советском районе, где из-за аварии в подвал потекли сточные воды.

На первом этаже дома расположен детский сад. Чтобы авария не повлияла на работу дошкольного учреждения, а также для предупреждения дальнейшего залития подвала по заявке жильцов УК прочистила участок трубы. Но дальнейшее обследование выявило существенный дефект.

- В канализационном стояке между квартирами на первом этаже и подвалом образовалась трещина, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Сегодня специалисты завершили замену повреждённого участка. Дальше подвал ждёт уборка и обработка.