В Воронеже поменяли трубу канализации, которая подтапливала прдвал дома с детсадом

Фото управы Советского района Фото: Предоставлено

В Воронеже заменили участок трубы в многоквартирном доме на улице 9 Января, 129 в Советском районе, где из-за аварии в подвал потекли сточные воды.

На первом этаже дома расположен детский сад. Чтобы авария не повлияла на работу дошкольного учреждения, а также для предупреждения дальнейшего залития подвала по заявке жильцов УК прочистила участок трубы. Но дальнейшее обследование выявило существенный дефект.

- В канализационном стояке между квартирами на первом этаже и подвалом образовалась трещина, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Сегодня специалисты завершили замену повреждённого участка. Дальше подвал ждёт уборка и обработка.